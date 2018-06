M E D I E N M I T T E I L U N G

Implenia Norgemit neuem CEO

Dietlikon, 25.Juni 2018 - Audun Aaland übernimmt per 1. Juli 2018 als neuer CEO die Führung von Implenia Norge, der norwegischen Tochtergesellschaft des schweizerischen Bauunternehmens Implenia. Seine Vorgängerin, Tone H. Bachke, will sich ausserhalb der Bauindustrie neu orientieren und verlässt das Unternehmen im Sommer 2018. Audun Aaland verfügt über langjährige technische Projektkompetenz, ist ein hervorragender Bauexperte und ausgewiesener Kenner des norwegischen Marktes. Vor seiner Zeit bei Implenia war er unter anderem Managing Director von Bilfinger Construction in Norwegen. Das Group Executive Board und der Verwaltungsrat danken Tone H. Bachke herzlich für ihren grossen Einsatz und wünschen Audun Aaland viel Erfolg in seiner neuen Rolle.

