Mainz (ots) - Dienstag, 26. Juni 2018, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen



Abzocke in der Arztpraxis - Das Geschäft mit IGeL-Leistungen Harnwegsinfektionen - Ein tabuisiertes Volksleiden 70 Jahre Luftbrücke - Erinnerung an die Berlin-Blockade



Gäste im Studio: Aglaia Szyszkowitz, Schauspielerin Donots, Band



Dienstag, 26. Juni 2018, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Sandra Maria Gronewald



Kratzer im Lack - Was hilft wirklich? Expedition Deutschland: Berlin - "Besser muss es mir nicht gehen" Weltreise durch Hamburg (3): Island - Schokolakritz und Elfenzauber



Dienstag, 26. Juni 2018, 13.00 Uhr



ZDF-Mittagsmagazin Moderation: Andreas Wunn



Koalitionsausschuss - Spitzentreffen von CDU, CSU und SPD Schicht im Schacht - Kohlekommission tagt zum ersten Mal WM: Island im Fußballfieber - Wie weit kommen die Wikinger?



Dienstag, 26. Juni 2018, 17.10 Uhr



hallo deutschland Moderation: Sandra Maria Gronewald



Urteil im Dreifachmord-Prozess - Vater erschießt Sohn, Exfrau, Cousine



Dienstag, 26. Juni 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Karen Webb



Oliver Korittke feiert Premiere - Neuer Film im Kino Zara Phillips ist wieder Mama - Lieblingsenkelin der Queen Prinz William besucht Jordanien - Der Royal auf Reisen



