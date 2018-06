Zürich (awp) - Kühne+Nagel hat am heutigen Montag ein neues Logistik-Zentrum in der kolumbianischen Hauptstadt Bogota eröffnet. Es sei das erste dieser Art in der Region. Mit diesem neuen Angelpunkt sollen der steigenden Nachfrage nach End-zu-End-Lösungen Rechnung getragen und Synergien im internationalen Supply Chain Management ...

Den vollständigen Artikel lesen ...