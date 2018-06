Es ist immer die gleiche Frage: Wie gelangt das Satellitensignal mit Fernsehprogrammen oder Daten für IP-Nutzung zum Empfänger (Nutzer)? Der Ursprung der Signale ist bei allen Anlagen dieser Art immer gleich: Antennen, die im allgemeinen Sprachgebrauch meist als »Satellitenschüsseln« bezeichnet werden, dienen als Signalempfänger. Die Größe kann je nach Frequenz, Satellitenposition und Zweck des Signals zwischen 1?m und 30?m (Bild 1) im Durchmesser variieren. Insbesondere an Einspeisepunkten von BK-Netzprovidern erfolgt der Empfang über große Antennen mit einem hohen Antennengewinn (Verstärkung). Hier kommen zumeist Cassegrain-Antennen zur Anwendung. Bei diesen Antennen befindet sich an der Stelle des Erregers ein Subreflektor. Diese Antennen haben eine prabolidische Form und sind nicht mit einer Offset-Antenne vergleichbar, die nur einem Ausschnitt eines Paraboliden entsprechen.

Fernsehsignale werden in der Regel im Ku-Band (10?…?18?GHz) und C-Band (3?…?6?GHz) zwischen Satellit und Antenne übertragen. Die eigentliche Empfangseinheit aber wird durch den LNB (Low Noise Block down Converter) realisiert.

Die Richtung des elektrischen Feldes der empfangenen elektromagnetischen Welle wird Polarisation genannt. Die vertikale und horizontale Polarisation stehen senkrecht zueinander. Die Trennung dieser Ebenen übernimmt das Antennenfeed (Zuleitung zum Empfänger in der Antenne) oder bei kleineren Anlagen direkt der LNB. Beim C-Band kommt teilweise eine zirkulare Polarisation zum Einsatz. Diese wird als rechts-, oder linksdrehend, senkrecht zur Ausbreitungsrichtung beschrieben.

Die hochfrequenten Eingangssignale werden vom LNB in das L-Band (950?…?2150?MHz) oder auch das erweiterte L-Band (850?…??2450?MHz) umgesetzt und über Koaxialkabel pro Empfangsebene ausgegeben. Ku-Band-Antennen bilden hierbei eine Besonderheit: Wegen technischer Limitierungen bei der Umsetzung des hochfrequenten empfangen Ku-Bandes in das L-Band, wird das Signal in »High« und »Low« aufgeteilt. Damit ergeben sich folgende Empfangsebenen: VL (Vertical Low), VH (Vertical High), HL (Horizontal Low) und HH (Horizontal High). Besonders geformte Antennen bieten die Möglichkeit, mehr als einen LNB zu montieren, um mehrere verschiedene Satelliten gleichzeitig zu empfangen.

Direkt an der Antenne oder im Signalpfad dahinter können Blitzschutzeinrichtungen (Bild 2, links) angeschlossen werden, um das nachfolgende Equipment zu schützen.

Die Übertragung zur Empfangseinrichtung

Der nächste Schritt ist die Signalübertragung von der Antenne in die Empfangseinrichtung, welche die Signale weiter verarbeitet. Die elektrische Übertragung über Koaxialkabel birgt ihre ganz eigenen Herausforderungen: Vor allem die Dämpfungsverluste der Kabel führen immer wieder zu Komplikationen. Bei längeren Übertragungswegen müssen Verstärker zu Beginn der Strecke eingesetzt werden, da sonst Signalpegel und der Signal-Rauschabstand zu gering werden.

Für Anlagen mit Übertragungsstrecken unter 100?m und für einzelne Antennen ist eine elektrische Übertragung der Signale über Koaxialkabel aus Kostengründen noch tragbar. Bei größeren Wegen oder ...

