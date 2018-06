Europas wichtigste Aktienmärkten sind zum Auftakt der neuen Woche mächtig in die Knie gegangen. Der Handelskonflikt zwischen den USA und China sowie der Europäischen Union verschreckt die Anleger rund um den Globus immer mehr. Zuletzt hatte US-Präsident Donald Trump nach Vergeltungszöllen der EU den europäischen Autoherstellern erneut mit Sonderzöllen gedroht. Nun verschärfte er nochmals den Ton Richtung China. Wie US-Medien am Montag berichteten, planen die USA, den Verkauf bestimmter Technologiefirmen an chinesische Investoren zu unterbinden.

Der EuroStoxx 50 schloss mit einem Minus von 2,10 Prozent bei 3369,21 Punkten. In Paris verlor der CAC-40 1,92 Prozent auf 5283,86 Zähler. Der FTSE 100 in London fiel um 2,24 Prozent auf 7509,84 Punkte./edh/he

