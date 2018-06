ZÜRICH (Dow Jones)--Der sich verschärfende Handelsstreit hat am Montag auch am Schweizer Aktienmarkt die Stimmung verdorben. An den Börsen in Europa und Amerika ging es steil abwärts. US-Präsident Donald Trump hatte am Freitag gedroht, Strafzölle von bis zu 20 Prozent auf EU-Autobauer zu erheben. Am Sonntag legte er nach und forderte die Handelspartner der USA auf, ihre "Handelsbarrieren und Zölle aufzuheben", ansonsten würden die USA weitere Gegenmaßnahmen ergreifen.

Mit Blick auf China steht derweil ein mögliches Investitionsverbot für chinesische Firmen in US-Technologie-Unternehmen auf der Agenda. Zudem weckt der Flüchtlingsstreit in Europa den Eindruck, dass die EU sich schwer tut, einheitlich aufzutreten - dies wäre aber im Handelsstreit angesagt. Der SMI verlor 1,8 Prozent auf 8.459 Punkte. Alle 20 SMI-Werte schlossen im Minus.

In dem schwachen Umfeld hielt sich die Roche-Aktie mit einem Minus von 1,2 Prozent besser als der Gesamtmarkt. Das Krebsimmunpräparat Tecentriq hat in der Kombination mit einer Chemotherapie günstige Ergebnisse erbracht. Die Aktie verlor 1,2 Prozent. Noch besser schnitten Nestle mit einem Minus von 0,5 Prozent ab.

Die Luxusgüterwerte Richemont und Swatch fielen erneut deutlich zurück. Am Markt wird befürchtet, dass die Branche unter dem Handelsstreit leiden könnte. Richemont verloren 3,3 Prozent, und Swatch 4,1 Prozent. Auch Bankenwerte gehörten zu den großen Verlierern. Credit Suisse fielen um 3,4 Prozent und UBS um 2,8 Prozent.

June 25, 2018 11:50 ET (15:50 GMT)

