Bei Immofinanz (wurde in der Schlussrunde ebenso im IATX verstärkt) ist ab heute der Reverse Aktiensplit (neue ISIN AT0000A21KS2) in Kraft. Auf der Website der Wiener Börse klappt alles, die meisten Datenprovider haben aber noch Delays. Auch der Kurs bei uns im gabb-Seitenteil war noch der "alte". Sorry, wollen wir bis morgen korrekt haben. Hier der Blick auf die IIA-Kurse bei der WIener Börse: https://www.wienerborse.at/marktdaten/aktien-sonstige/preisdaten/?ISIN=AT0000A21KS2&ID_NOTATION=27124 . Und: DerBörsianer hat ein Gerücht zum Verkaufsprozess der CA Immo-Aktien gebracht, hat einer auf http://www.boerse-social.com/postings gepostet.

