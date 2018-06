Medienmitteilung

Zug, 25. Juni 2018

Generalversammlung der HBM Healthcare Investments stimmt allen Anträgen des Verwaltungsrats zu

Die Aktionärinnen und Aktionäre haben an der heutigen ordentlichen Generalversammlung der HBM Healthcare Investments AG allen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt. An der Generalversammlung waren insgesamt rund 44% der Aktien vertreten.

Der Verwaltungsratspräsident, die Mitglieder des Verwaltungsrats sowie die Mitglieder des Vergütungsausschusses wurden für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr wiedergewählt. Ausserdem genehmigten die Aktionäre die beantragten Summen für die Vergütung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung.

Nebst der Herabsetzung des Aktienkapitals durch Vernichtung von 80'000 Namenaktien stimmte die Generalversammlung auch einer verrechnungssteuerfreien Ausschüttung aus der Kapitaleinlagereserve von CHF 5.50 pro Namenaktie an die Aktionäre zu. Die Barauszahlung an die Aktionäre erfolgt am 29. Juni 2018. Letztmals am 26. Juni 2018 werden die Namenaktien mit Anspruch auf die Ausschüttung gehandelt (ab 27. Juni 2018 ohne, ex-Datum).

Die Aktionäre stimmten weiter auch einer zusätzlichen Ausschüttung in Form einer verrechnungssteuerfreien Nennwertrückzahlung von CHF 1.50 je Aktie zu. Die Auszahlung erfolgt nach Ablauf der gesetzlichen Fristen, voraussichtlich per 21. September 2018 (ex-Datum 19. September 2018).

Nach dem Eintrag der beiden Kapitalherabsetzungen im Handelsregister, welcher Anfang September 2018 erwartet wird, beträgt das Aktienkapital der HBM Healthcare Investments AG neu CHF 396'720'000.--, eingeteilt in 6'960'000 Namenaktien zu nominal CHF 57.00 je Aktie.

Die an der Generalversammlung gezeigte Präsentation ist auf der Webseite unter https://www.hbmhealthcare.com/de/investoren/informationen (https://www.hbmhealthcare.com/de/investoren/informationen) einsehbar.

Kontakt

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an Dr. Andreas Wicki, Tel. +41 41 710 75 77, andreas.wicki@hbmhealthcare.com