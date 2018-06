Vale A ist in den vergangenen Tagen weiter nach unten gerutscht. Das prominente Unternehmen aus der Rohstoffbranche konnte allein am Montag die Vortagskurse nicht im Ansatz verteidigen und rutschte mit -3,4 % deutlich nach unten. Dies wiederum sollte ein Alarmsignal sein, meinen die charttechnischen Analysten. Denn: Die Aktie befindet sich nun wieder in einem kurzfristigen charttechnischen Abwärtstrend. Die Kurse rutschen Richtung 10 Euro und könnten dann sogar noch weiter nach unten fallen, ... (Moritz von Betzenstein)

