Rio Tinto ist in den Sitzungen vom Montag deutlich unter die Räder gekommen. Die Aktie hat einen Rücksetzer um fast 4 % hinnehmen müssen. Dennoch sind Chartanalysten unverändert optimistisch, was die Fortsetzung des aktuellen Trends angeht. Denn: Rio Tinto befindet sich seit einigen Wochen in einem Aufwärtsmarsch, der nun je unterbrochen wurde. Dabei kletterten die Werte ausgehend von 42 Euro auf mehr als 50 und setzten nun in Richtung 46 zurück. Genau hier sind nun allerdings Unterstützungen ... (Moritz von Betzenstein)

