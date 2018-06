Harmony Gold Mining ist ebenso wie der Goldkurs, der als Referenz für das goldverarbeitende Unternehmen dienen könnte, relativ schwach in die Woche gestartet. Das Unternehmen gab am Montag um 3 % nach und befindet sich nun auf dem Weg in eine entscheidende Situation. Denn: Die Aktie verliert seit etwa Ende März massiv und musste von fast 2 Euro etwa gut 30 % abgeben. Damit wurde nun eine Unterstützung bei 1,30 Euro erreicht, die sich jetzt beweisen muss. Bestätigt der Montag den aktuellen Trend, ... (Moritz von Betzenstein)

