AKTIENMÄRKTE (18.20 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.369,21 -2,10% -3,85% Stoxx50 3.009,27 -2,33% -5,30% DAX 12.270,33 -2,46% -5,01% FTSE 7.509,84 -2,24% -0,07% CAC 5.283,86 -1,92% -0,54% DJIA 24.162,13 -1,70% -2,25% S&P-500 2.706,12 -1,77% +1,22% Nasdaq-Comp. 7.494,05 -2,58% +8,56% Nasdaq-100 7.000,87 -2,73% +9,45% Nikkei-225 22.338,15 -0,79% -1,87% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,25 +12

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,28 68,58 -0,4% -0,30 +14,9% Brent/ICE 74,40 75,55 -1,5% -1,15 +14,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.266,40 1.269,59 -0,3% -3,19 -2,8% Silber (Spot) 16,31 16,46 -0,9% -0,15 -3,7% Platin (Spot) 869,80 877,25 -0,8% -7,45 -6,4% Kupfer-Future 3,00 3,03 -1,0% -0,03 -9,9%

Der Ölmarkt kann sich der Angst vor einer Eskalation des Zollstreits nicht entziehen. Allerdings hält sich WTI besser als Brent. Beobachter erklärten den stärkeren Preisrückgang bei Brent mit der Opec-Entscheidung vom Samstag, die Fördermenge ab Juli um bis zu 1 Million Barrel pro Tag zu erhöhen. Die genaue Zahl stand zunächst nicht fest, allerdings hat Saudi-Arabien nunmehr angedeutet, dass das zusätzliche Angebot wohl nahe bei der Marke von 1 Million Barrel pro Tag liegen wird. Das belaste den Brentpreis zu Wochenbeginn, sagte Giovanni Staunovo, Rohstoffanalyst bei UBS Wealth Management. Am Freitag war der Markt noch davon ausgegangen, dass die Fördermenge nur um täglich etwa 600.000 Barrel erhöht wird.

FINANZMARKT USA

Mit der jüngsten Entwicklung im Handelskonflikt bauen die US-Börsen am Montag im Verlauf die Eröffnungsverluste kräftig aus. US-Präsident Donald Trump hatte am Freitag gedroht, Strafzölle von bis zu 20 Prozent auf EU-Autobauer zu erheben. Mit Blick auf China steht derweil ein mögliches Investitionsverbot für chinesische Firmen in US-Technologie-Unternehmen im Raum. Staatsanleihen erleben mit der handelspolitischen Unsicherheit etwas Zulauf. Steigende Notierungen drücken die Rendite zehnjähriger US-Anleihen um 2 Basispunkte auf 2,87 Prozent. Die Aktie von Harley Davidson fällt um 5 Prozent. Wegen der EU-Einfuhrzölle entstehen dem Motorradhersteller zusätzliche Kosten, die er aber nicht an die Kunden weitergeben will. Stattdessen soll ein Teil der Produktion aus den USA ins Ausland verlegt werden. Auch hierfür seien aber zunächst Investitionen und ein zeitlicher Vorlauf erforderlich. Campbell Soup springen um 9,7 Prozent nach oben. Laut einem Bericht der New York Post ist der Lebensmittelkonzern Kraft Heinz an dem Hersteller von Dosensuppen interessiert. Kraft tendieren kaum verändert. Der Kurs von Xerium Technologies springt um gut 100 Prozent nach oben, nachdem die österreichische Andritz den Kauf des US-Unternehmens angekündigt hat. Eine Gewinnwarnung drückt dagegen Carnival Corp um fast 6 Prozent. Die Intel-Aktie gerät unter Druck, nachdem Nomura Instinet den Titel auf Neutral von Buy gesenkt hat und das Kursziel von 60 auf 55 Dollar. Gegen den Trend rücken American Express um 1,7 Prozent vor. Der Kreditkarten-Konzern hat in einem Kartellrechtsstreit mit den US-Behörden einen wichtigen Sieg errungen.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Der Handelskonflikt mit den USA hat die europäischen Börsen am Montag belastet. Dass der ifo-Index weniger stark als erwartet gefallen war, half nicht. "Der Trend weist damit weiter klar nach unten", kommentierte die Commerzbank. Das zunehmende Risiko eines Handelskriegs spreche dafür, dass die eingetrübte Stimmung bei den Unternehmen nicht nur eine kurze Wachstumsdelle signalisiere, sondern einen Zwischenabschwung, der bis zum Ende des Jahres fortdauern sollte. Unter den einzelnen Sektoren litten unter anderem Automobilwerte erneut unter dem Zollstreit. Nach Daimler in der Vorwoche gab nun auch der Zulieferer Elringklinger eine Gewinnwarnung aus. Der Sektor gab um 2,4 Prozent nach. VW verloren 2,4 Prozent, BMW 1,8 Prozent, Renault 2,6 Prozent und Daimler 2,8 Prozent. Elringklinger stürzten um 8,9 Prozent ab. Übernahmepläne für den britischen Wettbewerber Inmarsat drückten den Kurs des Satellitenbetreibers Eutelsat um 6,2 Prozent. Inmarsat stiegen um 4,3 Prozent. Der Kurs des britischen Bauunternehmens Countrywide brach nach einer Gewinnwarnung um fast 30 Prozent ein. Der türkische Aktienmarkt profitierte nur anfangs vom Sieg des amtierenden Präsidenten Erdogan bei den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen, gab seine Gewinne aber bald wieder ab. Die Investoren waren zwar erleichtert, dass mit dem Sieg Erdogans die Stabilität im Land vorerst gesichert ist, allerdings droht das Land in Zukunft noch autoritärer regiert zu werden.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8.04 Uhr Fr, 17.24 Uhr % YTD EUR/USD 1,1698 +0,30% 1,1639 1,1633 -2,6% EUR/JPY 128,11 -0,07% 127,42 127,87 -5,3% EUR/CHF 1,1551 +0,18% 1,1505 1,1515 -1,4% EUR/GBP 0,8814 +0,25% 0,8782 1,1405 -0,9% USD/JPY 109,53 -0,36% 109,48 109,91 -2,8% GBP/USD 1,3273 +0,04% 1,3253 1,3268 -1,8% Bitcoin BTC/USD 6.327,37 +2,1% 6.171,62 6.206,42 -53,7%

Die jüngste Entwicklung im Zollstreit lastete etwas auf dem Dollar, der zu Euro und Yen nachgab. Die türkische Lira zog zunächst zu Euro und Dollar kräftig an, nachdem der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Sonntagabend den Sieg bei den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen für sich reklamiert hatte. Die Devise stieg auf den höchsten Stand seit zwei Wochen. Allerdings kam die Lira schon bald von ihren Hochs zurück. Analysten verwiesen auf die langfristigen Sorgen in Bezug auf die weitere Lira-Entwicklung. "Die Anmerkungen Präsident Erdogans zur Geldpolitik während des Wahlkampfes - die weiter niedrigeren Zinssätze und die Absicht, eine aktivere Rolle in der Geldpolitik zu spielen - haben Bedenken über die zukünftige Richtung der Geldpolitik aufgeworfen," hieß es von Goldman Sachs schon vor der Wahl.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Mit Abgaben haben sich zu Wochenbeginn die Börsen in Ostasien gezeigt. Der Handel sei angesichts der schwelenden Handelskonflikte weiterhin von erhöhter Zurückhaltung geprägt gewesen, hieß es. Als Antwort auf die seit Freitag geltenden von der EU verhängten Gegenzölle auf US-Importe hatte US-Präsident Donald Trump erneut mit Einfuhrzöllen auf EU-Fahrzeuge gedroht und nannte diesmal einen Wert von 20 Prozent. Zudem gibt es laut dem "Wall Street Journal" Pläne, auch für Investoren aus China Einschränkungen zu verhängen. Dies drückte im späten Handel auch die Kurse in Schanghai deutlich ins Minus. Zunächst hatte den Markt noch gestützt, dass die chinesische Notenbank am Wochenende den Mindestreservesatz für die Geldhäuser um 0,5 Prozentpunkte gesenkt hatte. Am japanischen Aktienmarkt belastete der wieder steigende Yen. Für Ölwerte ging es teils deutlicher nach oben, auch wenn die Ölpreise nach dem kräftigen Plus am Freitag im asiatischen Handel einen Teil ihrer Gewinne wieder abgaben. Das Erdölkartell Opec hatte sich auf eine Steigerung der Fördermenge um real 600.000 Barrel pro Tag geeinigt, die unter den Forderungen von Saudi-Arabien und Russland lag. Unter den Einzelwerten legten in Australien Woodside Petroleum um 1,5 Prozent zu und Oil Search stiegen um 1,9 Prozent. Inpex in Tokio kletterten um 1,8 Prozent.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Elringklinger senkt Jahresprognose

Der Autozulieferer Elringklinger kann unter anderem wegen der hohen Rohstoffkosten die eigene Jahresprognose nicht länger halten. Die Umsatzerwartungen für 2018, nämlich das Wachstum der globalen Automobilproduktion organisch um 2 bis 4 Prozentpunkte zu übertreffen, blieben zwar unverändert, teilte das Unternehmen mit. Die Marge vor Zinsen, Steuern und Kaufpreisallokation sieht Elringklinger aber nur noch bei rund 7 Prozent statt wie bislang bei rund 9 Prozent.

Milliardeninvestition in neue Halbleiterfabrik von Bosch in Dresden

Eine Milliardeninvestition und viele neue Jobs in Dresden: In der sächsischen Landeshauptstadt ist am Montag der Grundstein für eine neue Halbleiterfabrik des Autozulieferers Bosch gelegt worden. Bis zu 700 Beschäftigte sollen künftig in der hochautomatisierten Chipfertigung tätig sein, in die das Unternehmen rund 1 Milliarde Euro investiert. Für Bosch ist es die größte Einzelinvestition seiner Unternehmensgeschichte. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) sprach von einem "wichtigen Meilenstein".

Deutsche Börse weitet Handelszeit für Zertifikate bis 22 Uhr aus

Seit dem vergangenen Freitag können Anleger Zertifikate an der Zertifikatebörse der Deutschen Börse von 8 bis 22 Uhr handeln. Bislang begann der Handel um 9 Uhr und endete um 20 Uhr. Durch die Verlängerung der Handelszeiten können Anleger unter anderem am späten Abend auf Ereignisse an den US-Märkten reagieren.

Gea hat alle eigenen Aktien eingezogen

