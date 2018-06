Cannabis-Aktien waren zuletzt im Höhenflug. Doch die Deutsche Börse setzt den Handel ab September aus. Grund sind gesetzliche Vorgaben aus Luxemburg.

In Kanada können sich Besitzer von Cannabis-Aktien über einen boomenden Markt und Rekordbewertungen ihrer Unternehmen freuen. In Europa dagegen erlebt die Branche einen empfindlichen Dämpfer.

Wie die Deutsche Börse am Montag dem Handelsblatt bestätigte, wird ihre Tochter Clearstream den Aktienhandel von Unternehmen, die Cannabis produzieren oder die Produktion finanzieren, ab Ende September vom Handel aussetzen. Grund sind rechtliche Vorgaben aus Luxemburg. Die dortige Börsenaufsicht CSSF hat entschieden, den Handel mit Cannabis-Aktien als illegal anzusehen und deshalb einzustellen.

In Luxemburg ist der Besitz und Konsum von Marihuana illegal. Auch der medizinische Einsatz von Cannabis, zum Beispiel bei Schmerzpatienten, ist anders als in Deutschland noch verboten, allerdings gibt es seitens der Regierung Überlegungen, den medizinischen Einsatz in Pilotprojekten zu testen. Die Einstufung von Cannabis als illegales Rauschmittel setzt auch den Rahmen für den Aktienhandel in Deutschland.

"Ausländische Werte, die bei der deutschen Clearstream liegen, werden von dieser in Luxemburg verwahrt", erklärt Christina Hudelmayer, Sprecherin der Deutschen Börse. Deshalb seien deren Entscheidungen maßgeblich. "Wenn der zuständige Regulator das so vorgibt, haben wir als Deutsche Börse keinen Entscheidungsspielraum."

Das Aus für den Cannabis-Handel kommt schon bald. Es sei seitens Clearstream nicht mehr möglich, für Wertpapiere von Emittenten, deren Hauptgeschäftszweck die Produktion oder Finanzierung von Cannabis ist, eine Abwicklungserklärung zu erteilen, heißt es von der Deutschen Börse. "Die Deutsche Börse AG wird daher den Handel in diesen Wertpapieren mit Ablauf des 24. September 2018 einstellen."

Betroffen sind zunächst 145 Unternehmen, darunter auch der Cannabis-Produzent Aphria. Für das Unternehmen ist die Entscheidung von Clearstream "nicht nachvollziehbar", sagt Hendrik Knopp, Geschäftsführer Aphria Deutschland. "Aphria Inc. versorgt alleine in Kanada über 40.000 Patienten nach höchsten ethischen Standards.

Wie alle Tochterunternehmen in Europa ist auch die Aphria Deutschland GmbH ausschließlich in der Versorgung ...

