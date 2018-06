Die Allianz-Tochter Allianz Real Estate baut ihre Bemühungen in Großbritannien weiter aus. Zuletzt wurde dazu ein Joint Venture mit Grestar Real Estate Partners sowie dem Public Sector Pension Investment Board geschlossen. Das Transaktionsvolumen soll sich laut Medienberichten auf etwa 350 Millionen Pfund belaufen. Zudem investiert die Allianz auch in das Unternehmen Chapter, welches Wohnungen für Studenten in London vermarktet.

In den nächsten fünf Jahren soll die Anzahl der Studentenwohnungen ...

