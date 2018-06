Am Montag gab es kaum eine Aktie, die nicht unter Druck geraten wäre. Auch der neue Börsenstar Siemens Healthineers konnte sich der allgemein schlechten Stimmung nicht entziehen. Die Aktie gab mit rund 3,5 Prozent bis zum Nachmittag deutlich nach. Allerdings befand sich das Papier auch zuvor auf einem sehr hohen Niveau.

Hier gilt also das altbewährte Prinzip: Wer hoch fliegt, fällt auch tief. Langfristig dürfte der Aufwärtstrend dadurch aber noch nicht in Gefahr sein. Erst wenn in den ... (Robert Sasse)

