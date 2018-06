Laut Medienberichten kam es an einem Standort von XPO Logistics im amerikanischen Lockport im Bundesstaat New York zu einem Unfall, bei dem zwei Mitarbeiter des Unternehmens ums Leben kamen. Nach Polizeiangaben waren jene mit dem Entladen von nicht näher definierten Platten beschäftigt. 11 davon mit einem Gewicht von jeweils mehr als 300 kg fielen auf die Mitarbeiter, welche noch am Unfallort für tot erklärt wurden.

Wie es zu dem Unfall kam, wird derzeit noch von den örtlichen Behörden ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...