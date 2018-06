Der Motorradhersteller Harley-Davidson will einen Teil seiner Produktion nach Europa verlagern. Es ist ein Weckruf für Trump, seinen Steinzeit-Protektionismus zu beenden.

So hat sich Donald Trump die Folgen seiner Make-America-Great-Again-Politik sicherlich nicht vorgestellt. Am Montag kündigte der US-Motorradhersteller Harley Davidson an, in den nächsten Monaten einen Teil seiner Produktion von Amerika nach Europa zu verlagern. Grund dafür sind die Strafzölle, mit denen die Europäer seit Freitag im Handelskrieg mit den USA zurückschießen. Nachdem die Trump-Administration Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte aus Europa eingeführt hatte, beschloss die EU ihrerseits Strafzölle auf amerikanische Produkte, darunter Harley-Davidson-Motorräder, zu erheben.

Bis die Verlagerung der Produktion abgeschlossen ist, wird Harley die Strafzölle selbst tragen, heißt es aus dem Unternehmen. Das bedeute allein für den Rest dieses Jahres eine Belastung von 30 bis 45 Millionen Dollar. Offenbar fürchtet Harley, dessen Umsatz und Gewinn seit Jahren schrumpft, durch Preiserhöhungen weitere Marktanteile zu verlieren.

Harleys ...

