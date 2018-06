Lloyd Fonds AG stellt Maßnahmen zur Neupositionierung sowie Konzernjahresergebnis und Gewinnverwendungsvorschlag für 2017 vor DGAP-Ad-hoc: Lloyd Fonds Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Dividende Lloyd Fonds AG stellt Maßnahmen zur Neupositionierung sowie Konzernjahresergebnis und Gewinnverwendungsvorschlag für 2017 vor 25.06.2018 / 19:56 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Lloyd Fonds AG stellt Maßnahmen zur Neupositionierung sowie Konzernjahresergebnis und Gewinnverwendungsvorschlag für 2017 vor - Neuausrichtung auf liquide Investmentprodukte - Umfangreiches Maßnahmenpaket für weiteres Wachstum entwickelt - Konzernjahresergebnis für 2017 beträgt EUR 1,4 Mio. - Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Gewinn für 2017 vollständig in das zukünftige eigene Wachstum zu investieren Hamburg, 25. Juni 2018. Auf seiner heutigen Sitzung hat der Aufsichtsrat der Lloyd Fonds AG (Deutsche Börse Scale, ISIN DE000A12UP29) die Weichen für die weitere Neuausrichtung der Lloyd Fonds AG gestellt. Vorstand und Aufsichtsrat planen, die Gesellschaft zukünftig als bankenunabhängigen, börsengelisteten Vermögensverwalter zu positionieren. Der Fokus soll auf aktiv gemanagten, liquiden Publikumsfonds liegen. Dafür soll eine eigene Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) gegründet werden. Das Wachstum soll dabei sowohl organisch als auch anorganisch über den Zukauf externer Investmentvermögen erfolgen. Neben der Verwaltung von Investmentfonds soll zukünftig individuelle Vermögensverwaltung ausgeübt werden, die durch einen innovativen, digitalen Fondsallokationsansatz unterstützt wird. Für die geplante Neupositionierung und das weitere Wachstum der Lloyd Fonds AG entwickeln Vorstand und Aufsichtsrat derzeit ein umfangreiches Maßnahmenpaket. Unter anderem ist beabsichtigt, der für den 16. August 2018 geplanten ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft eine Erweiterung des Unternehmensgegenstandes und weitere Maßnahmen zur Beschlussfassung vorzuschlagen. Die Details zu den geplanten Maßnahmen sollen den Aktionärinnen und Aktionären auf der für den 16. August 2018 geplanten ordentlichen Hauptversammlung präsentiert werden. Konzernjahresergebnis 2017; Gewinnverwendungsvorschlag Das Konzernjahresergebnis für das abgelaufene Geschäftsjahr 2017 beträgt EUR 1,4 Mio. (Vj.: EUR 3,2 Mio.). Das Ergebnis vor Steuern (EBT) lag im Geschäftsjahr 2017 bei EUR 1,2 Mio. (Vj.: EUR 3,2 Mio.). Zum 31. Dezember 2017 verfügte das Unternehmen über eine Eigenkapitalquote in Höhe von 70,1 % (Vj.: 69,3 %) und über eine Liquidität in Höhe von EUR 10,0 Mio. (Vj.: EUR 11,7 Mio.). Der Geschäftsbericht der Lloyd Fonds AG in deutscher Sprache soll voraussichtlich am 29. Juni 2018 veröffentlicht werden. Nach Abschluss der im Juni 2018 beschlossenen und platzierten Kapitalerhöhung beabsichtigen Vorstand und Aufsichtsrat, der für den 16. August 2018 geplanten ordentlichen Hauptversammlung vorzuschlagen, für das Geschäftsjahr 2017 keine Dividende auszuschütten, sondern den Bilanzgewinn vollständig auf neue Rechnung vorzutragen. Über die Lloyd Fonds AG Die Lloyd Fonds AG entwickelt und managt Investments für private und institutionelle Investoren. Bisher wurden über 100 Sachwertinvestments in den Bereichen Immobilien, Schifffahrt, Flugzeuge, Private Equity, Britische Kapitallebensversicherungen und Erneuerbare Energien umgesetzt. Das Gesamtinvestitionsvolumen beläuft sich auf rund EUR 5 Mrd. Die Lloyd Fonds AG ist seit dem Jahr 2005 an der Börse notiert und ist seit März 2017 im Segment Scale der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet. Kontakt: Hendrik Duncker IR/PR Lloyd Fonds AG Amelungstraße 8-10 20354 Hamburg Tel: +49-40-325678-145 Fax: +49-40-325678-99 Mail: ir@lloydfonds.de 25.06.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Lloyd Fonds Aktiengesellschaft Amelungstr. 8-10 20354 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40 32 56 78-0 Fax: +49 (0)40 32 56 78-99 E-Mail: info@lloydfonds.de Internet: www.lloydfonds.de ISIN: DE000A12UP29 WKN: A12UP2 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 698567 25.06.2018 CET/CEST

ISIN DE000A12UP29

AXC0260 2018-06-25/19:56