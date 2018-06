Die Delivery Hero AG hat seinen Marktanteil in der Schweiz aufgegeben und die Tochtergesellschaft Foodarena veräußert. Ohne Details zu nennen wurde das Unternehmen an den Konkurrenten Takeaway.com verkauft. Delivery Hero sieht in der Schweiz keinen Markt mit ausreichenden Wachstumspotenzial und entschied sich daher zu diesem Schritt. Das Unternehmen will sich nun auf Märkte konzentrieren, bei denen die Führungsposition ausgebaut werden kann und langfristige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...