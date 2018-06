Goldman senkt Südzucker auf 'Sell' - Ziel 11 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Südzucker von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 13 auf 11 Euro gesenkt. In der aktuellen Bewertung sei eine Zuckerpreiserholung eingepreist, mit der er so nicht rechnet, schrieb Analyst John Ennis in einer am Montag vorliegenden Studie. Er geht dagegen in einer am Montag vorliegenden Studie von anhaltendem Überangebot und einer nur schleppenden Preisstabilisierung aus.

Nomura senkt Intel auf 'Neutral' und Ziel auf 55 US-Dollar

LONDON - Das japanische Analysehaus Nomura hat Intel nach dem Ausscheiden des Konzernchefs Brian Krzanich von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 60 auf 55 US-Dollar gesenkt. Der Chipkonzern sei nun wie ein Schiff ohne Segel, schrieb Analyst Romit Shah in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Abgang des Managers enttäusche in mehreren Belangen. So komme zur allgemeinem Unsicherheit über die langfristigen Geschäftsperspektiven nun noch ein Machtvakuum hinzu. Das Unternehmen sollte nun einen externe Manager wie Hock Tan oder Sanjay Jhaan an die Spitze holen, die beide gezeigt hätte, dass sie Werte für Aktionäre steigern können. Intel habe aber noch nie einen CEO von außen geholt.

Bryan Garnier startet Ceconomy mit 'Neutral' - Ziel 10,40 Euro

LONDON - Das Investmenthaus Bryan Garnier hat Ceconomy mit "Neutral" und einem Kursziel von 10,40 Euro in die Bewertung aufgenommen. Kurzfristig habe das Handelsunternehmen mit Problemen zu kämpfen, mittelfristig sei Ceconomy aber einer Erholungs-Story, schrieb Analyst Clement Genelot in einer am Montag vorliegenden Studie.

SocGen senkt Ziel für Volkswagen Vorzüge (VW) - 'Buy'

PARIS - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für die Vorzugaktien von Volkswagen (VW) angesichts der im globalen Handelskonflikt drohenden Zölle auf Autos von 218 auf 216 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. In einem Spiel ohne Gewinner, liege der relative Vorteil bei Volkswagen, schrieb Analyst Stephen Reitman in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die Zielsenkung reflektiere derweil die in Deutschland gezahlte Geldbuße von einer Milliarden Euro im Zusammenhang mit der Diesel-Affäre.

Berenberg hebt Ziel für Deutsche Wohnen auf 45 Euro - 'Buy'

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Deutsche Wohnen nach einer Informationsveranstaltung von 43 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Immobiliengesellschaft wolle in die Modernisierung von Wohnungen investieren, um bei Neuvermietungen höhere Mieten erzielen zu können, schrieb Analyst Kai Klose in einer am Montag vorliegenden Studie.

JPMorgan senkt ElringKlinger-Ziel auf 8,40 Euro - 'Underweight'

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ElringKlinger nach einer Gewinnwarnung von 10,00 auf 8,40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Jose Asumendi kappte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) für 2018 und 2019 um gut 20 Prozent. Bereits nach dem ersten Quartal habe er gewarnt, dass die 2018er-Ziele des Autozulieferers außer Reichweite seien.

DZ Bank hebt fairen Wert für Wirecard auf 142 Euro - 'Halten'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Wirecard-Aktien von 124 auf 142 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Wegen des anhaltend guten Nachrichtenflusses bezüglich der zukünftigen Geschäftsentwicklung habe er seine operativen Annahmen für die kommenden Jahre moderat erhöht, schrieb Analyst Harald Heider in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit Blick auf die aktuelle Bewertung der Aktien des Zahlungsabwicklers aber laute sein Anlage-Votum unverändert "Halten".

UBS hebt Ziel für Astrazeneca auf 5600 Pence - 'Neutral'

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Astrazeneca von 4550 auf 5600 Pence angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Jack Scannell äußerte sich in einer am Montag vorliegenden Studie positiv zum Lungenkrebsmittel Tagrisso.

Exane BNP senkt Ziel für Danone auf 69 Euro - 'Neutral'

PARIS - Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat das Kursziel für Danone von 74 auf 69 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Jeff Stent mahnt in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie vor übertriebenem Optimismus mit Blick auf den riesigen chinesischen Markt für Säuglingsnahrung. So seien etwa die Kosten für Säuglingsnahrung in dem Land sehr hoch. Irgendeine Form der Preiskontrolle sei daher vermutlich nur eine Frage der Zeit.

Kepler Cheuvreux hebt Ziel für Ericsson auf 62 Kronen - 'Hold'

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Ericsson vor Zahlen für das zweite Quartal von 58 auf 62 schwedische Kronen angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der Telekomausrüster dürfte im zweiten Quartal weitere Verbesserungen erzielt haben, schrieb Analyst Sebastien Sztabowicz in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Markterwartungen erschienen etwas zu niedrig./mis

