Bei der Fußball-WM in Russland hat Spanien gegen zuvor schon sicher ausgeschiedene Marokkaner 2:2 unentschieden gespielt und so knapp den Gruppensieg erlangt. Portugal rettete zeitgleich mit Mühe gegen den Iran ein 1:1 und ist Zweiter der WM-Gruppe B. Ricardo Quaresma schoss in der 45. Minute Portugals Führungstreffer, Cristiano Ronaldo verschoss in der 53. Minute einen Foulelfmeter.

Irans Karim Ansarifard konnte in der 93. Minute per Foulelfmeter ausgleichen und der Außenseiter hatte danach tatsächlich den Siegtreffer auf dem Fuß. In der parallel ausgetragene Partie war Marokko in der 14. Minute durch Khalid Boutaib in Führung gegangen, Spanien glich fünf Minuten später durch Isco aus. In der 81. Minute traf Marokko erneut durch Youssef En Nesyri und in der 92. Minute kam wieder der Ausgleich durch Iago Aspas. Durch den Gruppensieg bestreitet Spanien sein erstes Achtelfinale erst am Sonntag gegen Russland.

Portugal muss bereits am Samstag gegen Uruguay antreten.