Washington will chinesische Tech-Investitionen einschränken. Mnuchin kündigt aber flächendeckende Maßnahmen gegen alle Länder an - und widerspricht damit Trumps Handelsberater.

Nachdem US-Medien von neuen Einschränkungen im Handelskonflikt mit China berichtet haben, die auf Investitionen im Tech-Bereich ausgerichtet sein sollen, meldet sich US-Finanzminister Steven Mnuchin per Twitter zu Wort: Die geplanten Einschränkungen der USA für Investoren sollen laut Mnuchin für alle Länder gelten und richten sich nicht speziell gegen China.

Die Beschränkungen beträfen alle Länder, "die versuchen, Technologie von uns zu stehlen", schrieb der Finanzminister am Montag über den Kurznachrichtendienst. Anderslautende Meldungen etwa des "Wall Street Journal" seien Falschnachrichten.

Mit seinem Tweet widerspricht Mnuchin wiederum dem Handelsberater von Präsident Donald Trump: Andere Länder seien dabei nicht im Visier, sagte Peter Navarro am Montag dem Sender CNBC. Das Finanzministerium werde die Vorschläge am Freitag Trump vorlegen. Die Restriktionen hätten zum Ziel, Technologien und geistiges Eigentum der USA zu schützen, damit Amerika auch in der Zukunft erfolgreich sein könne.

Das "Wall Street Journal" hatte zuvor ebenfalls berichtet, dass die neuen Maßnahmen noch diese Woche vorgestellt werden könnten. Sie sehen den Angaben zufolge vor, dass solche Käufer geblockt werden, die zu mindestens 25 Prozent in chinesischer Hand sind. In dem Handelsstreit wäre damit eine ...

