Darunter 60 Millionen USD an neuen Investitionen vom US-amerikanischen Verband AARP

Der DDF ist der weltweit größte Wagniskapitalfonds, der sich auf einen einzigen Krankheitsbereich konzentriert

Dr. Angus Grant von Celgene wird neuer CEO des DDF

Der Dementia Discovery Fund (DDF) gibt heute den Abschluss seiner Mittelbeschaffung bekannt, in deren Rahmen eine einflussreiche Gruppe von strategischen Investoren 250 Millionen britische Pfund (350 Millionen USD zum Zeitpunkt des Abschlusses) für die Entwicklung neuer Arzneimittel zur Bekämpfung von Demenz zur Verfügung gestellt hat. Das Ziel wurde heute durch eine neue Investition in Höhe von 60 Millionen USD von der US-amerikanischen AARP erreicht, einer weltweit tätigen überparteilichen Organisation, deren Ziel es ist, Amerikaner im Alter von über 50 Jahren in die Lage zu versetzen, Entscheidungen darüber zu treffen, wie sie im Alter leben möchten.

Die Mittelbeschaffung hat die ursprüngliche Zielmarke von 200 Millionen USD (130 Millionen britische Pfund) bei Weitem übertroffen und den DDF damit zum ersten und größten Wagniskapitalfonds gemacht, der sich ausschließlich auf die Entdeckung und Entwicklung von neuen Therapien zur Behandlung von Demenz, einschließlich Alzheimer, konzentriert.

Der DDF tätigt Risikokapitalinvestitionen in der Frühphase der Entwicklung von neuartigen krankheitsmodifizierenden Therapien für alle Formen der Demenz. Der Fonds wird von SV Health verwaltet und geht auf eine Zusammenarbeit führender pharmazeutischer Unternehmen (Biogen, Eli Lilly and Company, GSK, Johnson Johnson, Otsuka (Astex), Pfizer und Takeda), dem britischen Department of Health and Social Care sowie der britischen Hilfsorganisation Alzheimer's Research UK (ARUK) zurück.

Zusätzlich zu der Investition in Höhe von 60 Millionen USD von der AARP und Engagements der neuen Investoren UnitedHealth Group, Aegon, Quest Diagnostics, British Patient Capital und mehrerer anderer verfügt der DDF über eine breite und einflussreiche Investorenbasis, zu der Bill Gates, sieben führende pharmazeutische Unternehmen, Woodford Investment Management über Woodford Patient Capital Trust (WPCT), die NFL Players Association, das britische Department of Health and Social Care und ARUK zählen.

Seit der Gründung im Oktober 2015 hat der DDF entscheidende Fortschritte beim Aufbau eines anfänglichen Portfolios von 16 Investitionen in Arzneimittelforschungsunternehmen und Projekte hauptsächlich in Großbritannien und den USA gemacht, die in Bereichen wie Biologie und Entzündung von Mikroglia, mitochondriale Dynamik, Transport und Membranbiologie sowie Physiologie und Funktion synaptischer Prozesse aktiv sind. Das DDF-Team ist der Auffassung, dass es ein beträchtliches Potenzial zur Entwicklung von Antidementiva gibt, die biologische Signalwege adressieren, die über die vorherrschende beta-Amyloid-Hypothese hinausgehen. Dabei könnten Erkenntnisse aus anderen Bereichen wie der Onkologie und Immunologie angewendet werden, um neuartige Arzneimittel zu entwickeln, die auf diese anderen biologischen Signalwege abzielen, die verschiedene Formen der Demenz begünstigen können.

Der DDF ist einzigartig aufgestellt, um den Sachverstand seines Scientific Advisory Board (SAB) von Weltrang zu nutzen, dem Leiter der Neurowissenschaft und/oder F&E namhafter Arzneimittelfirmen und der ARUK angehören, die zusammen über ein bedeutendes Netzwerk und beträchtliche Erfahrungen in der neurowissenschaftlichen Wirkstoffsuche verfügen. Der SAB bietet laufende Beratung und Fachwissen sowie Erkenntnisse zu verschiedenen Ansätzen und historischen Fehlschlägen an, zeigt prioritäre Bereiche zur Erforschung neuer Ansätze in der Behandlung von Demenz auf und berät bezüglich Strategien zur Verabreichung von Arzneimitteln basierend auf diesen neuen Signalwegen.

Aufgrund der steigenden Nachfrage aufseiten der Investoren wurde das Team des DDF stetig erweitert und heute wird die Ernennung von Dr. Angus Grant zum Chief Executive Officer bekanntgegeben. Dr. Grant weist mehr als 20 Jahre an internationalen Erfahrungen in der Regulierung und Entwicklung von Arzneimitteln auf. Zuletzt war er Corporate Vice President for Business Development bei Celgene. Vor seinem Wechsel zu Celgene hatte er verschiedene Positionen in der Geschäftsentwicklung und in regulatorischen Angelegenheiten bei Novartis, Merck KGaA/EMD, RPR/Gencell und SmithKline Beecham inne. Vor seiner Zeit in der Arzneimittelbranche war Dr. Grant bei den US National Institutes of Health und der Food and Drug Administration beschäftigt. Darüber hinaus ist er im Vorstand von MaRS Innovation (Toronto), einem Universitätskonsortium, dessen Ziel die Förderung von Unternehmensgründungen in Ontario ist. Dr. Grant ist Inhaber eines Doktortitels in Anatomie/Immunologie vom Medical College of Virginia (Richmond, USA). Er wird in der US-Zentrale des DDF in Boston tätig sein.

Kate Bingham, geschäftsführende Teilhaberin von SV Health Investors, sagte: "Seit der Einführung des DDF haben wir beträchtliche Fortschritte bei der Identifizierung und Förderung vielversprechender wissenschaftlicher Projekte zum Thema neurodegenerative Erkrankungen gemacht. Die von der AARP getätigte Investition ist eine weitere Anerkennung des Potenzials unseres einzigartigen Ansatzes zur Entdeckung neuer wirkungsvoller Behandlungen von Demenz, die den Verlauf der Krankheit, und möglicherweise auch den einer Reihe von assoziierten neurodegenerativen Erkrankungen, beeinflussen können. Durch diese Investition erhält der DDF auch eine größere Reichweite, mehr Zugang und eine erhöhte Sichtbarkeit hinsichtlich einer Gemeinschaft älterer Menschen, für die Demenz ein steigendes Risiko bedeutet. Wir konzentrieren uns beim DDF dabei auf wissenschaftliche Ansätze, die über den beta-Amyloid-Signalweg hinausgehen und sich auf andere Bereiche wie Entzündungen, mitochondriale Funktionen und die Erhaltung und Stärkung gesunder Gehirnzellen konzentrieren. Diese Bereiche werden höchstwahrscheinlich von entscheidender Bedeutung für chronisch traumatische Enzephalopathie oder Schädel-Hirn-Trauma und Grundlage einer neuen Hoffnung auf eine Behandlung für diese furchtbaren Erkrankungen sein.?

"Die Investition der AARP folgt auf kürzlich durch Bill Gates (50 Millionen USD) und die NFL Players Association getätigte amerikanische Investitionen und zeigt das wachsende amerikanische Interesse an dem Fonds, das die globale Bedeutung der Entwicklung neuer Behandlungen für Demenz unterstreicht.?

"Wir freuen uns auch ganz besonders, Dr. Angus Grant beim DDF begrüßen zu können. Dr. Grant verfügt über umfassende Erfahrung bei der Identifikation, Entwicklung, Finanzierung, Regulierung und dem Abschluss von Geschäften mit neuen Therapien auf internationaler Ebene und wir freuen uns auf die Führungsarbeit und Expertise, die er mit an den Tisch bringt.?

Jo Ann Jenkins, CEO von AARP, fügte hinzu: "Demenz betrifft nicht nur diejenigen, die daran erkranken. Diese Krankheit stellt auch eine verheerende emotionale, physische und finanzielle Belastung für Familienangehörige und Betreuer da. Die vorausgesagte Verdoppelung der Größe des Bevölkerungsanteils der über 65-Jährigen im Laufe der nächsten Generation verleiht der Entdeckung neuer Behandlungsansätze für Demenzerkrankungen noch größere Dringlichkeit. AARP, eine Organisation, die sich seit nunmehr 60 Jahren für die Belange von Mitbürgern im Alter von über 50 Jahren sowie deren Familien einsetzt, ist stolz auf seine Investition in Höhe von 60 Millionen USD in den Dementia Discovery Fund, die dazu beitragen wird, die laufenden Bemühungen zur Entwicklung neuer Behandlungen für diese verheerende Krankheit voranzutreiben.?

Ende

Siehe unser Video zum Dementia Discovery Fund hier

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des DDF unter www.theddfund.com

Über den Dementia Discovery Fund (DDF)

Der DDF ist ein Risikokapitalfonds, der in Projekte und Unternehmen investiert, die sich der Entdeckung und Entwicklung neuer wirksamer krankheitsmodifizierender Therapeutika für Demenz verschrieben haben. Sieben führende pharmazeutische Unternehmen (Biogen, Eli Lilly and Company, GSK, Johnson Johnson, Otsuka (Astex), Pfizer und Takeda), AARP, Aegon, Bill Gates, British Patient Capital, NFL Players Association, Quest Diagnostics, UnitedHealth Group, Woodford Investment Management über Woodford Patient Capital Trust (WPCT), das britische Department of Health and Social Care sowie die Hilfsorganisation Alzheimer's Research UK haben bislang in den DDF investiert. Leiter der Neurowissenschaft und F&E vertreten diese strategischen Investoren im wissenschaftlichen Beirat des DDF und arbeiten eng mit dem dedizierten Team von Neurowissenschaftlern und Sachverständigen von SV zusammen, um neue Ansätze zur Behandlung von Demenz zu identifizieren und zu bewerten. SV gewann 2015 im Rahmen eines wettbewerbsorientierten Auswahlverfahrens die Ausschreibung und übernahm die Verwaltung. www.theddfund.com

Über SV Health Investors

SV Health Investors, früher unter dem Namen SV Life Sciences tätig, ist eine Wagnis- und Wachstumskapitalgesellschaft im Gesundheitswesen und in den Biowissenschaften. SV ist spezialisiert auf Beteiligungen an Biotechnologieunternehmen im Anfangsstadium, Medizintechnikunternehmen im Anfangs- und Umsatzstadium sowie Wachstumsinvestitionen in Unternehmen in Gesundheitsdiensten und im digitalen Gesundheitswesen in späteren Stadien. Im Laufe der letzten 20 Jahre hat SV Health Investors in mehr als 175 Unternehmen investiert. Das Unternehmen verwaltet derzeit Vermögenswerte in Höhe von über 2,5 Milliarden USD. SV Health Investors verfügt über Niederlassungen in Boston und London. Weitere Informationen finden Sie unter www.svhealthinvestors.com.

Über AARP

AARP ist die größte gemeinnützige, überparteiliche Organisation der Vereinigten Staaten von Amerika, die sich dem Ziel verschrieben hat, Menschen im Alter von über 50 Jahren die Möglichkeit zu geben, selbst zu entscheiden, wie sie im Alter leben möchten. Mit landesweiten Vertretungen und fast 38 Millionen Mitgliedern stärkt AARP Gemeinschaften und setzt sich für die Dinge ein, die Familien am meisten am Herzen liegen: Gesundheitssicherheit, finanzielle Stabilität und persönliche Entfaltung. Mehr erfahren Sie unter www.aarp.org

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180625006311/de/

Contacts:

Dementia Discovery Fund

Laurence Barker, CBO

laurence@svhealthinvestors.com

+44 20 7421 7094

oder

Consilium Strategic Communications

Mary-Jane Elliott, Ivar Milligan, Melissa Gardiner

DDF@consilium-comms.com

+44 20 3709 5700