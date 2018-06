Beijing (ots/PRNewswire) - JA Solar Holdings Co., Ltd. (Nasdaq: JASO), ein weltweit führender Hersteller von hochleistungsfähigen Solarenergie-Produkten, gab heute bekannt, dass das Unternehmen mit dem Siegel "Top Brand PV Seal 2018" von EuPD Research in Australien ausgezeichnet wurde.



EuPD Research genießt in der Photovoltaik-Branche ein hohes Renommée. Auf der Grundlage umfangreicher Umfragen unter den Unternehmen für Photovoltaik-Installationen und Endnutzern in Australien vergibt EuPD Research das Siegel an herausragende Unternehmen, die in allen Aspekten exzellente Leistungen erbringen. Die Umfrageergebnisse stellen einen wichtigen Referenzwert für Kunden dar, die hochwertige Photovoltaik-Produkte auswählen wollen. Seitdem JA Solar im Jahr 2013 in den australischen Markt eingestiegen ist, hat das Unternehmen zahlreiche Auszeichnungen und eine sehr positive Resonanz für seine Hochleistungsprodukte und den hervorragenden Kundendienst erhalten. Die Lieferungen von JA Solar standen stets an einer führenden Position. Im Jahr 2017 konnte JA Solar einen Marktanteil von 15,3 % am australischen PV-Markt verzeichnen.



JA Solar ist PERC-Patentinhaber und insofern kommen die hochleistungsfähigen PERC-Produkte des Unternehmens auf dem australischen gut an, insbesondere die bifazialen Doppelglasmodule und die PERC-Halbzellenmodule. Im Laufe der Jahre hat JA Solar langfristige Kooperationen mit vielen bekannten Unternehmen in Australien etabliert und pflegt diese partnerschaftliche Zusammenarbeit konsequent.



Herr Cao Bo, Vice President von JA Solar, kommentierte: "JA Solar eröffnete 2013 eine Niederlassung in Australien. Wir haben ebenfalls lokale Vertriebs- und Kundendienstplattformen aufgebaut, um unseren Kunden zeitnahe und hochwertige Dienste direkt vor Ort zu bieten. Bei seiner weiteren Expansion im australischen Markt wird JA Solar konsequent die Technologien verbessern und die Servicelösungen ausdehnen, damit wir unseren Kunden höchst zuverlässige Solarmodule und einen erstklassigen Service bereitstellen können."



Xiaorui Sun +86-10-6361-1888 x1698 bj.sunxr@jasolar.com