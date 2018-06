Das beliebte, kostenlose Produkt für das DevOps-Marktumfeld bietet erweiterte DevOps-Tools und einen integrierten DevOps-Diagrammgenerator sowie einen neuen Look

XebiaLabs, anerkannter Anbieter von Enterprise DevOps und Continuous Delivery-Software, gab heute die Einführung des Periodensystems der DevOps-Tools V.3 bekannt. Dies ist ein Update seines kostenlosen, branchenweit anerkannten Tools für DevOps-Landschaften. Die neuste Version dieses beliebten Tools verfügt über 52 neue DevOps-Tools, ein neues Design und zusätzliche Kategorien wie Analytics und AIOps, um dem wachsenden Markt für DevOps-Tools und -Technologien Rechnung zu tragen. Außerdem können Anwender ein Tool im Periodensystem auswählen, um es sofort in der Software-Lieferpipeline über den integrierten DevOps Diagram Generator von XebiaLabs zu visualisieren. DevOps-Pipelinediagramme können auf einfache Weise individuell gestaltet, heruntergeladen, gedruckt und weitergeleitet werden.

Angesichts der Geschwindigkeit, mit der neue DevOps-Tools eingeführt werden, haben IT-Fachleute Probleme, stets auf dem Laufenden zu bleiben und die effektivsten Tools zu finden, mit denen sie hochwertige Software schneller entwickeln können. Aufgrund seiner einzigartigen Marktübersicht und seines klaren, interaktiven Formats hat sich daher das Periodensystem der DevOps-Tools als bevorzugte Referenz für IT-Experten etabliert.

"Das Periodensystem der DevOps-Tools ist zu einer etablierten Größe in der Welt der DevOps geworden. Hunderttausende Anwender profitieren von dieser unkomplizierten und benutzerfreundlichen Methode, sich über aktuelle Tools zu informieren und zu beurteilen, welches der Werkzeuge sich am besten für die schnelle Softwarelieferung eignet", erläuterte Gottfried Sehringer, Chief Marketing Officer von XebiaLabs. "Wir sind stolz, der DevOps-Community Version 3 auf dem diesjährigen DevOps Enterprise Summit präsentieren zu können und möchten uns bei allen bedanken, die unsere Website besucht, sich Zeit für ein Feedback genommen und über ihr Lieblings-Tool abgestimmt haben."

Die Aktualisierung des Periodensystems der DevOps-Tools Version 3 basiert auf den interaktiven Crowd-Sourcing-Tools von XebiaLabs, zu denen auch "DevOps Hot or Not" und "The DevOps Diagram Generator" zählen, und dem von der Community und Branchenfachleuten eingegangenen Feedback.

Das Periodensystem der DevOps Tools V.3 ist kostenlos und kann aufgerufen werden unter: https://xebialabs.com/periodic-table-of-devops-tools/

Anlässlich der Einführung von Version 3 verschenkt XebiaLabs Poster des Periodensystems der DevOps-Tools auf dem DevOps Enterprise Summit in London, der heute und morgen (25. und 26. Juni) stattfindet. Am 25. Juni veranstaltet das Unternehmen einen eintägigen Wettbewerb, und der Gewinner erhält ein XL-Poster des Periodensystems der DevOps-Tools. Weitere Informationen zum Wettbewerb finden Sie auf der Profilseite @xebialabs auf Twitter.

Über XebiaLabs

XebiaLabs entwickelt Continuous Delivery- und DevOps-Software der Unternehmensklasse und bietet Unternehmen die Visualisierung, Automatisierung und Kontrolle, die sie benötigen, um Software schneller mit geringeren Risiken bereitstellen zu können. Globale Marktführer vertrauen auf XebiaLabs, um die steigende Nachfrage nach schneller eingeführten und zuverlässigeren Softwareversionen zu erfüllen.

