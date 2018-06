Die DIN SPEC 91360 "Temperaturkonzept für den Versand von kühlpflichtiger und nicht-kühlpflichtiger Ware im Lebensmittel- Online-Handel" beschreibt Anforderungen und Vorgaben für Verpackung und Versand von Warensendungen sowie für Kühlketten im Lebensmittel- Onlinehandel. Foto © All you need GmbH Der Standard richtet sich an Händler im...

Den vollständigen Artikel lesen ...