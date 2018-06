Am Sonntag ist mit dem Johannitag traditionell die Spargelsaison zu Ende gegangen. BBV-Spargelexperte Theo Däxl: "Mit einer Anbaufläche von etwa 4.000 Hektar Spargel ist 2018 ein Rekordjahr. Noch nie wurde in Bayern so viel Spargel angebaut". Mit einer Anbaufläche von etwa 4.000 Hektar Spargel ist 2018 ein Rekordjahr. Noch nie wurde in Bayern so viel Spargel angebaut,...

