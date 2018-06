BASF hat den weltweiten Zulassungsprozess für zwei neue Herbizid-Wirkstoffe gestartet. Das Unternehmen hat die Zulassung für das Herbizid Luximo™ in der Europäischen Union (EU) und in Australien und für das Herbizid Tirexor™ in Australien beantragt. Die Einreichungen sind wichtige Meilensteine zur Erweiterung des weltweiten Herbizid-Portfolios von BASF. Foto...

