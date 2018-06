Die Tech-Größen Facebook, Apple, Amazon, Netflix und Google schienen bisher sicher vor Auswirkungen eines drohenden Handelskriegs. Das könnte sich laut Analysten bald ändern.

Facebook, Apple, Amazon, Netflix und Google: Die heißesten Tech-Aktien schienen bisher vor einem Handelskrieg einigermaßen gut geschützt. Immerhin gelten die Mega-Unternehmen allgemein als immun gegen Wirtschaftsschwankungen. Laut Analysten könnten aber selbst die FAANG-Aktien, wie das Konglomerat der Tech-Riesen zusammengefasst genannt wird, bald unter Druck geraten.

"Zwar sind die Aktien grundsätzlich nicht den Risiken von US-Zöllen auf ausländische Waren oder gar Vergeltungszöllen von anderen Nationen auf US-Waren ausgesetzt", schreibt John Higgins, Chefmarktökonom bei Capital Economics, am Montag in einer Kundenmitteilung. "Sollte der Handelskrieg aber ernst genug werden, um die Wirtschaft erheblich zu bremsen, könnten selbst die FAANG darunter leiden", so Higgins.

Auch wenn es am Montag zu keinem FAANG-Ausverkauf an den US-Börsen kam - die Nervosität der Händler war generell spürbar. Sorgen vor einer Zuspitzung hatten die Wall Street stark belastet. Und so standen vor allem Technologie-Werte auf den Verkaufszetteln.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte verlor 1,3 Prozent auf 24.252 Punkte. Der breiter gefasste S&P-500 gab 1,4 Prozent auf 2717 Zähler nach. Der Index der Technologiebörse Nasdaq sackte um 2,1 Prozent auf 7532 Zähler ab.

Schon in der vergangenen Woche hatte der Dow Jones zwei Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...