Mögliche US-Einschränkungen für chinesische Tech-Investoren lassen Asiens Anleger ihr Geld in Sicherheit bringen. Besonders stark abwärts geht es an Chinas Märkten.

Der Handelskonflikt zwischen den USA und anderen großen Volkswirtschaften hat auch am Dienstag die Stimmung an den asiatischen Aktienmärkten belastet. Viele Investoren brachten ihr Geld in als sicher geltende Anlagen in Sicherheit. Besonders stark abwärts ging es an den chinesischen Aktienmärkten.

Die Volksrepublik steht derzeit im Zentrum der Streitigkeiten: Die US-Regierung will nach Angaben von Peter Navarro, des Handelsberaters ...

