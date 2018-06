"Berliner Morgenpost" zu E-Autos:

"Mit seinem jetzt aufgelegten Förderprogramm macht der Berliner Senat einen Schritt in die richtige Richtung. Denn es richtet sich an Gewerbetreibende wie Handwerker, Fahrlehrer, Taxibetriebe oder Hauspflegedienste. Die legen nicht nur sehr viel mehr Kilometer mit dem Auto in der Stadt zurück, sie sind auch darauf angewiesen. Der Umstieg auf Bus oder Bahn ist etwa für eine Altenpflegerin keine ernst zu nehmende Empfehlung. Zudem ist es dem Senat als erster Landesregierung gelungen, dass die Subventionen von Bund und vom Land gleichzeitig in Anspruch genommen werden dürfen. Bis zu 9500 Euro kommen im günstigsten Fall für den Autokäufer zusammen, damit könnte sich die Anschaffung für Unternehmen wirtschaftlich durchaus rechnen."/yyzz/DP/he

AXC0006 2018-06-26/05:35