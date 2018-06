"Rhein-Zeitung" zur EU-Flüchtlingspolitik:

"In Brüssel schätzt man das Beispiel Türkei, weil es zeigen soll, dass in Libyen und Tunesien, vielleicht später auch in anderen Ländern, keine umzäunten Lager entstehen sollen, sondern Welcome-Zentren. Das ist natürlich ein Etikettenschwindel, weil die künftigen Stellen in Nordafrika Flüchtlinge weniger auffangen als vielmehr davon abhalten sollen, ins vermeintliche Paradies Europa weiterzureisen. Humanitäre Behandlung, Achtung der Menschenrechte also alles inklusive? Es gibt viele berechtigte Zweifel an diesem Entwurf. Dennoch gibt es wenig Zweifel daran, dass die Union genau diesen Weg gehen wird, um den weiteren Zustrom von Flüchtlingen zu unterbinden. Also doch ein Grund zum Aufatmen? Nein."/yyzz/DP/edh

AXC0010 2018-06-26/05:35