"Wiesbadener Kurier" zu Bankgebühren:

"Die Einführung einer Mindestsumme von 50 Euro für die Versorgung mit Automaten-Geld ist also keineswegs eine Zumutung, zumindest wenn die übrigen Konditionen des Girokontos attraktiv sind. Wer weder für die Kontoführung noch für die Kreditkarte Gebühren bezahlt, sollte dieses Detail in Kauf nehmen. Echte Probleme beim Thema Bankgebühren gibt es anderswo - zum Beispiel, wenn Konto-Modelle unübersichtlich und intransparent sind. (.) Auch die Supermarkt-Variante ist problematischer als der nun eingeführte Mindestbetrag. Dort gibt es meist erst ab einem Mindesteinkaufswert von 20 Euro Bargeld dazu, was sicher manchmal zu ungeplanten Produkten im Einkaufskorb verleitet."/yyzz/DP/edh

AXC0012 2018-06-26/05:35