Von Google wird am Dienstag der Start seines Smartphone-Bezahldienstes in Deutschland erwartet. Der Konzern setzte eine Produktankündigung (ab 9.30 Uhr) an, hält sich zu Details allerdings bedeckt. Laut Medienberichten dürfte es jedoch um die Präsentation von Google Pay mit deutschen Partnern gehen.

Bei dem Dienst ersetzt ein Telefon mit dem Google-Betriebssystem Android die Kreditkarte, zum Zahlen hält man das Gerät im Laden an das Terminal. Die Kassentechnik muss dafür kontaktloses Bezahlen unterstützen - ein großer Teil der Terminals in Deutschland wurde bereits entsprechend umgerüstet.

Google würde mit einem Start am Dienstag hierzulande den Konkurrenten Apple überholen. Der iPhone-Konzern hat bereits seit Herbst 2014 ein ähnlich funktionierendes Smartphone-Bezahlsystem, das schrittweise auch in europäischen Ländern eingeführt wird./so/DP/edh

