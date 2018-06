Am 17.06. hatten wir auf eine Trading-Chance mit Delivery Hero hingewiesen und die Überschrift des Beitrags lautete: "Bringt die MDAX-Aufnahme den Kurssprung?!" Dieser Trade läuft in einer Börsenlage, die man auch als Crash-Modus beschreiben könnte. An solchen Börsentagen überhaupt Kursgewinne mit einem Long-Trade zu machen, ist schon außergewöhnlich.Charttechnisch war die Ausgangslage für diesen Trade eindeutig. Seit Dezember hat sich eine Tassenformation ...

Den vollständigen Artikel lesen ...