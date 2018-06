Das Ranking von Krypto-Projekten durch die chinesische Regierung wurde um zwei neue Projekte erweitert. EOS führt die Gesamtliste von derzeit 30 Kryptowährungen an. Ethereum rückte auf den zweiten Platz vor, während Bitcoin auf den 17. Platz fiel. Das Zentrum für die Entwicklung der Informationsindustrie Chinas (CCID) hat sein Rating von verschiedenen Kryptowährungen überarbeitet. Der zweite monatliche globale Bewertungsindex für öffentliche Technologie wurde am 20. Juni offiziell in der Shanghai ...

