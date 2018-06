Die deutschen Metropolen wachsen, Projektentwickler stehen Schlange. Dennoch entstehen zu wenige neue Wohnungen - und viele geben dafür den Bauämtern die Schuld. Zu Recht?

Sie könnte von diesem Haus aus die gesamte Stadt überblicken. Den Fernsehturm am Alexanderplatz, die kleine Skyline am Bahnhof Zoo, die Siegessäule. "Das Gebäude war eines der ersten Hochhäuser der Stadt", sagt Katrin Lompscher. Sie sitzt in ihrem Büro im 17. Stock und schaut stattdessen übers baufällige Konferenzzentrum, über ein paar Wohnblocks und ins grüne Randberlin. Das Zimmer der obersten Baubeamtin der Hauptstadt geht zur falschen Seite hin raus. Wer das Metropolen-Berlin sehen will, muss auf den Flur vor die Aufzüge. Oder in die Herrentoilette.

Es wäre unfair, zu behaupten, Lompschers Büro im Süden des Stadtteils Wilmersdorf stehe sinnbildhaft für die orientierungslose Baupolitik in der deutschen Hauptstadt, gäbe es da nicht so viele andere symbolische Anhaltspunkte: Der graue Klotz kommt ohne Klimaanlage aus. Und eine mit Sperrholzplatten verkleidete Tunnelkonstruktion überdeckt auf einer Länge von knapp 100 Metern den Bürgersteig vor dem Gebäude: eine notverordnete Schutzmaßnahme, wie es heißt: Bei ungünstigem Wetter könnten sich Fassadenteile lösen und auf die Passanten fallen. "Ist natürlich nicht schön", sagt Lompscher. "Aber alte Gebäude haben immer auch etwas für sich."

Es klingt, als ekle sich die Linken-Politikerin vor "Modernisierung" und "Neubau" - vor Kampfbegriffen, die ihre Kernklientel mit "Mietenwahnsinn" und investierenden Renditejägern in Verbindung bringen. Wie aber soll eine Wohnungsbaupolitik gelingen, wenn das Bauen und Renovieren von Wohnungen in einem schlechten Ruf stehen?

Klar ist: Deutschlands Metropolen boomen. In Berlin ist die Zahl der Einwohner von 3,3 Millionen im Jahr2000 auf heute 3,6 Millionen gestiegen; bis 2025 sollen weitere 200.000 Menschen hinzukommen. Die durchschnittliche Berliner Miete liegt heute 71 Prozent höher als 2010. Auch Hamburg, München, Köln oder Frankfurt gewinnen Zehntausende Neubürger im Jahr. 1,5 Millionen neue Wohnungen hat Kanzlerin Angela Merkel (CDU) deshalb im Wahlkampf versprochen. Nur: Allein in der Hauptstadt ist die Zahl der genehmigten Neubauten in den ersten Monaten des Jahres um 20 Prozent gesunken.An den Wohnungsbauunternehmen liegt das eher nicht. Sie zanken sich um Freiflächen für größere Projekte, als würden darunter Ölquellen vermutet. Auch nicht an zuzugswilligen Bewohnern, die bisher noch jeden neuen Quadratmeterpreis-Rekord ungerührt zur Kenntnis genommen haben. Wer verstehen will, wieso Deutschlands Bau-Boom zum Immo-Irrsinn führt, muss daher diejenigen besuchen, die die Anträge, Skizzen, Zeichnungen und Pläne täglich auf den Tisch bekommen - und in der Flut untergehen: die Bauamtsleiterinnen.

Scheue Firmen, zaghafte Beamte

In Katrin Lompscher steckt so viel Berlin, wie man in einem Leben nur mitbekommen kann. Aufgewachsen ist sie im Osten der Stadt, zu DDR-Zeiten ließ sie sich dort zur Baufacharbeiterin ausbilden. Seit 20 Jahren macht sie Politik, erst als wissenschaftliche Mitarbeiterin, 2001 wurde sie dann Stadträtin mit Zuständigkeit für den Bereich Bauen, zunächst im Bezirk Lichtenberg. Seit 2016 trägt sie als Bausenatorin diese Verantwortung für die gesamte Stadt. Entsprechend selbstverständlich zeichnet sie die Verbindungen zwischen den Höhen und Tiefen dieser Zeit nach. Erst gab es den Einheitsboom, als sich plötzlich viel zu viele Bauunternehmer auf ...

