Die Bundesregierung ist mit dem Versprechen gestartet, endlich mehr für neuen Wohnraum zu tun. Stattdessen fehlt ihr die Vision, sie setzt Fehlanreize und wiederholt Fehler aus der Vergangenheit.

Gunther Adler will seinen Chef zumindest in Gedanken auf die Bühne bringen. Es ist eben misslich, wenn ausgerechnet der Bundesbauminister beim Branchentreffen der Immobilienwirtschaft fehlt. Aber Horst Seehofer (CSU) hat an diesem Junimittwoch seinen Auftritt abgesagt, er muss zu einem Krisentreffen im Kanzleramt. Weshalb sein Baustaatssekretär Adler (SPD) in einer Berliner Tagungshalle steht und etwas ungelenk versichert: "Horst Seehofer ist ein Bauminister, der weiß, wo der Schuh drückt." Die Wohnungsfrage sei für Seehofer "die zentrale soziale Frage unserer Zeit".

Adler müht sich, zu zeigen, dass seinem Chef nicht nur die Flüchtlings-, sondern genauso die Wohnungspolitik am Herzen liegt. Je mehr er das tut, desto deutlicher wird, dass auch drei Monate nach Seehofers Amtsantritt unklar ist, wie genau die Bundesregierung ihre angekündigte Wohnrauminitiative erfolgreich gestalten will. Bis 2021 sollen in Deutschland 1,5 Millionen Wohnungen gebaut und so die Mieten stabilisiert werden. Denn eine bezahlbare Bleibe zu finden, das fällt Menschen längst nicht mehr nur in den Ballungsräumen wie München, Berlin und Hamburg schwer. Auch in Universitäts- und mittelgroßen Städten wie Tübingen und Kempten ist Wohnen sehr teuer geworden.

Bauminister Seehofer hat sich vor allem auf ein Instrument aus dem Koalitionsvertrag festgelegt, das die Lage für Familien verbessern soll: das Baukindergeld. Dessen Devise: Raus aus der Miete, rein ins Eigenheim. Familien mit mindestens einem Kind, deren Jahreseinkommen höchstens 75.000 Euro plus 15.000 Euro pro Kind beträgt, sollen von der Regierung prämiert werden. Bauen sie sich erstmals ein Haus oder erwerben die erste eigene Wohnung, sollen sie für jedes Kind zehn Jahre lang 1200 Euro vom Staat erhalten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...