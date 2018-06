Mit Rentenfonds profitierten Anleger zuletzt nicht nur von Zinserträgen, sondern vor allem von den erheblichen Kursgewinnen der Anleihen. Steigende Zinsen könnten das bald ändern.

Kaum Zinserträge bei Sparbüchern und Tagesgeldkonten der Banken und Sparkassen - daran haben sich die meisten Anleger mittlerweile gewöhnt. Doch es gab auch Nutznießer des nunmehr über 30 Jahre andauernden Rückgangs der Kapitalmarktzinsen: Anleger von Rentenfonds.

Diese profitierten nämlich neben den jährlich auflaufenden Zinserträgen von teils erheblichen Kursgewinnen der in den Fonds enthaltenen Wertpapiere. Nun aber könnte sich die schöne Party langsam ihrem Ende nähern.

Denn irgendwann werden die Kapitalmarktzinsen im Zuge der wirtschaftlichen Erholung wieder steigen. Und dann reichen die aktuell noch niedrigen Zinseinnahmen nicht mehr, um die fallenden Anleihekurse zu kompensieren. So sind etwa die Renditen von Bundesanleihen in den vergangenen Jahren immer wieder in den negativen Bereich gesunken. Nur längere Laufzeiten von mitunter über zehn Jahren haben noch einen minimal positiven Ertrag gebracht. Die als eher sicherer Hafen geltenden Rentenfonds werden also mit großer Wahrscheinlichkeit Kursrückgänge verzeichnen. Sind für Anleger nun Verluste vorprogrammiert?

Lange Laufzeiten meiden

Natürlich kommt ein Umfeld steigender Zinsen für die Kapitalmarktexperten nicht ganz überraschend. Trotzdem gehen die Meinungen über ...

