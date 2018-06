Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

GÜTERVERKEHR - Die Trassenpreise für den Schienen-Güterverkehr sollen im laufenden Jahr noch um 175 Millionen Euro gesenkt werden. Das geht aus der Vorlage des Bundesfinanzministeriums für die Bereinigungssitzung des Bundestags-Haushaltsausschusses am Mittwoch hervor. Im Regierungsentwurf für den Bundeshaushalt 2018 waren zunächst keine Mittel für eine Entlastung der Bahn-Unternehmen vorgesehen. (Redaktionsnetzwerk Deutschland)

ARZNEIEN - Die Pläne der EU-Kommission, nach der Zulassung von Arzneimitteln auch deren Nutzenbewertung EU-einheitlich zu regeln, stoßen in Frankreich und Deutschland auf Widerstand. Im Entwurf einer gemeinsamen Stellungnahme zu einem entsprechenden Richtlinienentwurf der EU-Kommission wenden sich beide Länder vor allem dagegen, das Votum der EU verbindlich für alle Mitgliedstaaten zu machen. (Handelsblatt S. 10)

APOTHEKEN - Die Online-Apotheken wachsen immer stärker. Die börsennotierten Medikamentenversender Zur Rose und Shop Apotheke dominieren den europäischen Markt und wollen sich noch weiter von der Konkurrenz absetzen. Mit hohen Marketingausgaben werden neue Kunden und Märkte erobert; gezielte Akquisitionen sorgen für zusätzlichen Schub und zweistellige Wachstumsraten. (Handelsblatt S. 14)-/

CLEARING - Die US-Derivateaufsicht, die Commodity Futures Trading Commission (CFTC), schlägt Alarm, weil ihrer Ansicht nach die geplante Änderung der Aufsicht über Clearinghäuser in der Europäischen Union ungewollte Folgen für die Behandlung systemrelevanter US- Clearinghäuser haben wird. Im Interview der Börsen-Zeitung verlangt Eric Pan, der die CFTC in internationalen Gremien und in Fragen der internationalen Regulierung vertritt, dass die USA anders als Großbritannien behandelt werden sollen. Der Knackpunkt ist ein veränderter Anerkennungsprozess von Clearinghäusern in Drittländern durch die EU. Vor dem Hintergrund des Brexit sucht die EU eine Neuregelung der Aufsicht über systemrelevante Clearinghäuser, die in Drittstaaten - wie Großbritannien - angesiedelt sind. (Börsen-Zeitung S. 2)

WELTRAUM - Die deutsche Industrie drängt die Bundesregierung, möglichst schnell einen gesetzlichen Rahmen zur Nutzung des Weltraums zu schaffen. Nach Informationen der Zeitung Die Welt geht es dabei konkret um den Abbau von Rohstoffen im All. "Wenn Deutschland seine Schlüsselposition in der Luft- und Raumfahrt behalten und ausbauen will, muss die Bundesregierung rasch ihren im Koalitionsvertrag angekündigten Plan umsetzen und ein Weltraumgesetz mit einem gesonderten Kapitel für Weltraumbergbau verabschieden", heißt es in einem Positionspapier des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI). (Welt S. 9)

LEBENSVERSICHERUNG - Die Abschlusskosten in der Lebensversicherung sinken zu langsam. Der Gesetzgeber will nun die Provisionen deckeln. Doch die Zweifel sind groß, ob es etwas bringt. (FAZ S. 27)

