Der Dax hat innerhalb von sechs Handelstagen mehr als 800 Punkte verloren. Gestern gab es das bislang zweitgrößte Minus 2018. Gehen die Verluste heute weiter?

Die negative Mischung aus internationalem Handelsstreit, politischer Unsicherheit in Deutschland und einem sehr schwachen New Yorker Aktienmarkt hat dem Dax am Montag schwer zugesetzt.Der Leitindex verbuchte mit einem Abschlag von 2,5 Prozent auf 12 270 Punkten das größte Tagesminus seit Anfang Februar. Es war zugleich der bislang zweitgrößte Tagesverlust in diesem Jahr.

Vor dem Börsenstart deutet sich zumindest eine kurzfristige Erholung an: Gegen 6.30 Uhr notiert der Deutsche Leitindex bei 12.320 Zählern und damit 50 Punkte höher gegenüber dem Vortagesschluss. Doch wie lange hält diese Erholung an?

Denn der Dax hat innerhalb von sechs Handelstagen mehr als 800 Punkte verloren und ist nur noch rund 600 Zähler vom Jahrestiefstand entfernt. Anfang April rutschte die Frankfurter Benchmark auf 11.726 Punkte, der bisher niedrigste Stand des Börsenjahres 2018.

