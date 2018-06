Die Mindestlohn-Kommission gibt heute ihre Empfehlung ab. Und die wird deutlich über neun Euro liegen. Infolgedessen wird wieder diskutiert werden: Noch zu wenig? Schon zu viel? Dabei zählen ganz andere Dinge.

Wenn die Mindestlohn-Kommission an diesem Dienstag ihre Empfehlung für deutlich mehr als neun Euro ausspricht, wird es wieder losgehen: das politische Ritual. Fans und Feinde des Mindestlohns werden sich aufreiben und herumstreiten wie eh und je. Seht her, werden die Befürworter sagen, von Jobverlusten keine Spur, die gesetzliche Untergrenze ist ein einziges sozialpolitisches Erfolgsmodell, die zehn Euro müssen schleunigst her. Nicht so voreilig, werden die Skeptiker entgegnen, nach Jahren des Dauerbooms ist jede Bilanz verfrüht. Erst mal abwarten, was ein Abschwung an Nöten bringt.

Beides ist richtig - und doch beides am Kern vorbei. Die Debatte muss raus aus ihren festgefahrenen Bahnen. Den Gegnern sei gesagt: Wahrscheinlich würde Ludwig Erhard heute der Partei des Mindestlohns angehören, weil der Arbeitsmarkt eben kein Markt wie alle anderen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...