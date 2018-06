Am Beispiel Harley-Davidson beschreibt Trump gerne die aus seiner Sicht schädlichen Folgen von Zöllen anderer Länder für US-Firmen. Jetzt will Harley-Davidson zum Teil im Ausland produzieren. Trump ist sauer.

US-Präsident Donald Trump nimmt dem Motorradhersteller Harley-Davidson die Entscheidung übel, Teile der Produktion wegen Strafzöllen der EU ins Ausland zu verlegen. Er sei "überrascht, dass von allen Unternehmen ausgerechnet Harley-Davidson die weiße Flagge schwenkt", schrieb Trump am Mittwoch auf Twitter. "Ich habe hart für die gekämpft und letzten Endes werden sie keine Zölle für Verkäufe in die EU zahlen müssen, die uns im Handel schwer geschadet hat. Steuern sind nur eine Ausrede für Harley - habt Geduld", ergänzte er. Ein Sprecher von Harley-Davidson sagte, das Unternehmen habe seinem Antrag bei der US-Börsenaufsicht nichts hinzuzufügen.

In dem Schreiben hatte der in Milwaukee ansässige Konzern am Montag angekündigt, die Produktion von Motorrädern für den europäischen Markt von US-Fabriken in Werke ...

Den vollständigen Artikel lesen ...