Zwischen Ende 2008 und Oktober 2015 kann die Aktie der Kaffeehauskette Starbucks nur eine Richtung und konnte auf ein erstes Verlaufshoch bei rund 64,00 US-Dollar zulegen. Die darauf folgenden Monate stellte sich schließlich eine Seitwärtsbewegung zwischen grob 52,00 und den Jahreshochs aus 2015 ein - inklusive kleinerer Ausreißer auf der Ober- und Unterseite.

Herabstufung wirkt nach

Am Mittwoch vergangener Woche platze schließlich eine Bombe, die US-Ratingagentur S&P hat das Unternehmen von A-/stable auf BBB+/stable herabgestuft und sorgte für einen massiven Kurssturz. Nach dem ersten Schock versuchte sich die Aktie im Bereich der Wochentiefs an einer Stabilisierung, scheiterte jedoch mit diesem Unterfangen und tauchte am Montag gleich wieder ab. Jetzt steht noch der langfristige Aufwärtstrendkanal zur Disposition und bei einem Bruch weitere Abgaben nach sich ziehen.

