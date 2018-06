BlackRock hat bei Andritz etwas reduziert: Am 22. Juni 2018 wurde Andritz von BlackRock informiert, dass bestimmte Tochtergesellschaften von BlackRock, Anteile an der an der Wiener Börse notierten Andritz besitzen. Per 22. Juni 2018 waren das insgesamt 4,32 Prozent des Grundkapitals von 104.000.000 Aktien. In der Meldung davor waren es 4,41 Prozent.

