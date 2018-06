The following instruments on XETRA do have their last trading day on 26.06.2018

TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A1E88N8 AAREAL BANK MTN.HPF.S.112 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK8AGH7 DEKABANK DGZ CLN.11/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK8PUN4 DEKABANK DGZ IHS.6162 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JC28 DZ BANK NK R.2824 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB0N25 LB.HESS.-THR.IS.06B/2012 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LBB20W0 LBB PF.S.428 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LBB6B34 LBB PF.S.507 BD00 BON EUR N

CA XFRA ES03138602S5 BCO DE SABADELL 16-18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB2B43 LB.HESS-THR.NK0511B/054 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HV2AGX0 UC-HVB IS.1727 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB1E15 NORDLB OPF.S.1385 BD01 BON EUR N

CA XFRA LU1113955196 LUX.TREAS.SECS 14/19 BD01 BON EUR N

CA EF2A XFRA XS1243935407 EUROP.FD F.SOUTHE.E.15/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH3263 HSH NORDBANK IS 12/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA NL0009213552 ASR NL 09-UND. BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1195581159 TDC 15/3015 FLR MTN BD02 BON EUR N

CA SQF XFRA BMG0944P1068 BEAUTIFUL CHIN.HLD.HD-,01 EQ00 EQU EUR N

CA CRDC XFRA BMG4111M1029 G-RES.GR.LTD.CONS.HD -,01 EQ00 EQU EUR N