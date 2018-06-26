FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 26.06.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 27.06.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 26.06.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 27.06.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
3NB XBUL BG11NEDIAT11 NEOHIM AD BW 1 0.200 BGN
6AM XBUL BG11ALSUAT14 ALCOMET AD BW 1 0.257 BGN
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 26.06.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 27.06.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
3NB XBUL BG11NEDIAT11 NEOHIM AD BW 1 0.200 BGN
6AM XBUL BG11ALSUAT14 ALCOMET AD BW 1 0.257 BGN