FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 26.06.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 26.06.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

IIE0 XFRA FR0012817542 INGENICO GRP 15/22 CV

AJM XFRA US0326572072 ANALOGIC CORP. DL -,05

36P XFRA KYG7091M1096 PHOENIX GRP HLDG.EO-,0001

TIC XFRA GRS074083007 TITAN CEMENT NAM. EO 3,45

IEG XFRA GB0002520509 ITE GRP PLC LS-,01

OMUB XFRA GB00B77J0862 OLD MUTUAL LS-,114285714

V8V3 XFRA CA92241L4064 VATIC VENTURES CORP.

4OP XFRA GB00BSJWQH14 PEOPLES OPERAT.H.LS-,0001

WDLJ XFRA DE000WNDL1J7 WINDELN.DE SE O.N. JGE