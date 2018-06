Medienmitteilung

COLTENE beabsichtigt den Kauf der Dentalunternehmen SciCan und MicroMega und stärkt den Umsatz in den Kernbereichen Infektionskontrolle und Endodontie markant

Altstätten, 26. Juni 2018 - COLTENE Holding AG (SIX Swiss Exchange: CLTN), ein international führender Entwickler und Hersteller von dentalen Verbrauchsmaterialien und Kleingeräten, hat eine Vereinbarung zur Integration der beiden im Dentalmarkt ausgezeichnet verankerten Unternehmen SciCan (Desinfektionsgeräte) und MicroMega (Endodontie-Feilen) unterzeichnet. Die beiden eigenständigen Unternehmen, die durch dieselben Eigentümer kontrolliert werden, erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2017 mit rund 410 Mitarbeitenden einen Umsatz von insgesamt zirka CAD 128 Mio. (CHF 97 Mio.). Mit der geplanten Integration der beiden Dentalspezialisten erhöht COLTENE den Gruppenumsatz signifikant. Neu wird die COLTENE Gruppe rund 1'300Mitarbeitende beschäftigen.

Der Zusammenschluss stärkt die Marktposition und das Sortiment von COLTENE, eröffnet Synergien und weitet das Angebot in den gemeinsamen Geschäftsfeldern Infektionskontrolle und Endodontie aus. Mit vereinten Ressourcen kann die neu formierte Gruppe zudem die steigenden regulatorischen Anforderungen zukünftig effizienter erfüllen. Weiter unterstützen Skaleneffekte den Aufbau schlagkräftiger, globaler Marketing- und Verkaufsstrukturen. Insgesamt eröffnet das Zusammengehen der drei Unternehmen vielversprechende Wachstumschancen im wettbewerbsintensiven Dentalmarkt.

SciCan Ltd. mit Sitz in Toronto, Kanada, ist auf Desinfektionsgeräte und Hygieneprodukte spezialisiert. Das Unternehmen ist mit rund 230 Mitarbeitenden weltweit tätig und hält eine führende Marktstellung in Nordamerika. MicroMega SA mit Sitz und Produktionsstätte in Besançon, Frankreich, ist mit rund 180 Mitarbeitenden vorwiegend auf Endodontie-Instrumente fokussiert. Die Hauptabsatzmärkte sind Europa und Nordamerika. COLTENE beabsichtigt, die Produktions- und Produktkompetenzen von SciCan und MicroMega an den bestehenden Standorten zu belassen und ihre im Markt ausgezeichnet eingeführten Produkte und Marken unter der Dachmarke COLTENE weiterzuführen.

2017 erreichten die Umsätze von SciCan und MicroMega im Geschäftsfeld Endodontie rund CHF 23 Mio. und im Bereich Infektionskontrolle rund CHF 74 Mio. Dabei entfielen rund CHF 23 Mio. auf die Region EMEA, rund CHF 63 Mio. auf Nordamerika und CHF 11 Mio. auf Asien. Die konsolidierte EBIT-Marge von SciCan und MicroMega lag 2017 bei rund 13%. Das Management rechnet damit, dass die aufgrund der Akquisition und Integration vorübergehend leicht verwässerte operative Marge wieder gesteigert werden kann. Dank den erwarteten Wachstumschancen, den Synergiepotenzialen sowie Skaleneffekten soll COLTENE's Ziel-EBIT-Marge von 15% mittelfristig wieder erreicht werden. COLTENE erwartet, dass durch die Strukturierung der Transaktion keine Verwässerung des Gewinns pro Aktie eintritt.

Der Kaufpreis per Vollzug beträgt nach Vornahme der im Kaufvertrag vereinbarten Anpassungen voraussichtlich rund CHF 195 Mio. COLTENE beabsichtigt, diesen zu rund drei Viertel mit Eigenkapital und einem Viertel mit Fremdkapital zu finanzieren. Dazu wird der Verwaltungsrat den Aktionärinnen und Aktionären der COLTENE Holding AG anlässlich der geplanten ausserordentlichen Generalversammlung vorschlagen, das Aktienkapital der COLTENE Holding AG zu erhöhen und zwar durch (i) die Ausgabe von neuen Aktien im Rahmen eines Bezugsrechtsangebots an die bestehenden Aktionärinnen und Aktionäre der COLTENE Holding AG sowie durch (ii) die Ausgabe von neuen Aktien an die Verkäufer von SciCan und MicroMega im Rahmen einer Sacheinlagekapitalerhöhung. Die Verkäufer (die von Arthur Zwingenberger gehaltene Arno Holding S.à.r.l. und Stefan Helsing) werden nach dem Vollzug der Transaktion 18.1% am Gesamtkapital und an den Stimmrechten der COLTENE Holding AG halten. Vorbehältlich der Erfüllung der üblichen Bedingungen ist der Vollzug der Transaktion für das vierte Quartal 2018 vorgesehen.

Die Gruppenleitung von COLTENE soll mit Stefan Helsing erweitert werden, um die Vertretung der neuen Standorte und Produktgruppen zu gewährleisten. Stefan Helsing ist heute CEO der Sanavis Gruppe, zu der SciCan und MicroMega gehören. Im Rahmen einer ausserordentlichen Generalversammlung (voraussichtlich gegen Ende des dritten Quartals 2018) plant der Verwaltungsrat, die Zuwahl von Allison Zwingenberger, Tochter von Arthur Zwingenberger, in den Verwaltungsrat vorzuschlagen. Sie ist Professorin am Departement für Veterinär-Radiologie an der University of California, Davis, USA, und verfügt über profunde Kenntnisse der internationalen Medizinalmärkte.

Aufschub Wechsel des Rechnungslegungsstandards und Publikation der Halbjahreszahlen

Aufgrund der geplanten Transaktion schiebt COLTENE den früher angekündigten Wechsel des Rechnungslegungsstandards von IFRS auf Swiss GAAP FER auf, um im Zusammenhang mit der Transaktion eine einheitliche Rechnungslegung und die Bereitstellung von Pro-Forma-Zahlen gewährleisten zu können. Als Folge davon schiebt COLTENE auch den beabsichtigten und früher angekündigten Wechsel des regulatorischen Standards an der SIX Swiss Exchange vom International Reporting Standard auf. Gleichzeitig verschiebt COLTENE die Veröffentlichung der Halbjahreszahlen vom 3. auf den 24. August 2018, da zu diesem Zeitpunkt voraussichtlich auch Informationen zum Geschäftsverlauf im ersten Halbjahr 2018 von SciCan und MicroMega vorliegen werden. COLTENE wird die Halbjahresergebnisse und aktuelle Informationen zur geplanten Akquisition anlässlich einer Medien- und Analystenkonferenz am 24. August 2018 um 10:00 Uhr MESZ im Widder Hotel in Zürich präsentieren.

Medien- und Analystenkonferenz zur Erläuterung der geplanten Übernahme

Heute Dienstag, 26. Juni 2018, 11:00 Uhr MESZ, Zunfthaus zur Saffran, Limmatquai 54, CH-8001 Zürich.

Die Präsentations-Unterlagen stehen auf www.coltene.com (https://www.coltene.com/de/investoren-medien/finanzpublikationen/praesentationen/) zur Verfügung.

Finanzkalender / Voraussichtlicher Zeitplan

Veröffentlichung Halbjahresresultat 2018 (neues Datum)

Medien- und Analystenkonferenz zum ersten Halbjahr 2018 24. August 2018 Ausserordentliche Generalversammlung Das Datum wird zu einem späteren

Zeitpunkt bekannt gegeben. Medienmitteilung zum Closing der Akquisition von SciCan

und MicroMega Viertes Quartal 2018

Um regelmässig die neusten Informationen zu COLTENE Holding AG zu erhalten, tragen Sie sich bitte unter www.coltene.com (http://www.coltene.com/de/investoren-medien/investoren-newsletter/) ein.

Für weitere Informationen: Martin Schaufelberger, CEO der COLTENE Holding AG

Telefon +41 71 757 53 60, Mobile +41 79 300 96 20, E-Mail martin.schaufelberger@coltene.com

Über SciCan

SciCan mit Sitz in Toronto, Kanada, ist ein spezialisierter Full-Service-Anbieter von Infektions-kontrollprodukten und Sterilisationslösungen. SciCan ist Marktführer in Nordamerika und bietet in über 100 Ländern weltweit eine vollständige Palette von Instrumentenaufbereitungslösungen, Sterilisatoren, Waschanlagen und Instrumente an. Das Unternehmen mit Niederlassungen in Kanada, der Schweiz und Deutschland wurde 1957 gegründet und beschäftigt aktuell rund 230 Mitarbeitende.

Über MicroMega

MicroMega, mit Sitz und Produktionsstätte in Besançon, Frankreich, entwickelt und produziert seit über einem Jahrhundert qualitativ hochwertige Instrumente für die Zahnerhaltung. Die Hauptabsatzmärkte liegen in Europa und Nordamerika. Die innovativen Produkte wie Wurzelkanalinstrumente und Obturationsmaterialien werden an mehr als 250 anerkannte Händler in ganz Frankreich und in 125 Ländern auf der ganzen Welt verkauft. Das auf Endodontie-Produkte fokussierte Unternehmen beschäftigt rund 180 Mitarbeitende.

Über COLTENE

COLTENE ist ein international tätiges Unternehmen für Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von zahnmedizinischen Verbrauchsgütern und Kleingeräten in den Bereichen Restauration, Endodontie, Abformung und Behandlungshilfen. COLTENE verfügt in den USA, Deutschland, Brasilien und der Schweiz über modernste Produktionsstätten sowie über eigene Vertriebsorganisationen in den wichtigen Schlüsselmärkten wie Europa, Nordamerika, China und Indien. Weltweit vertrauen Zahnärzte und Dentallabors auf die qualitativ hochwertigen Produkte von COLTENE. Die Namenaktien (CLTN) werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt. Weitere Informationen zu COLTENE und ihren Produkten finden Sie auf der Webseite www.coltene.com (http://www.coltene.com/de/)

