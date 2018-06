Der amerikanische Flugzeughersteller Boeing Co. (ISIN: US0970231058, NYSE: BA) zahlt eine Quartalsdividende von 1,71 US-Dollar je Aktie, wie am Montag berichtet wurde. Ausbezahlt wird die Dividende am 7. September 2018 (Record day: 10. August 2018). Auf das Jahr hochgerechnet schüttet Boeing 6,84 US-Dollar an die Investoren aus. Die derzeitige Dividendenrendite beträgt beim aktuellen Börsenkurs von 331,20 US-Dollar (Stand: 25. Juni ...

